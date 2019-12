Un barbat din Botosani a fost impuscat de un politist, dupa ce l-a atacat cu toporul

Ziare.

com

Oamenii legii au fost solicitati sa intervina la un scandal izbucnit intr-o familie in orasul Flamanzi, arata Botosaneanul.ro Ajunsi la fata locului, politistii au gasit un barbat de 58 de ani, baut, care a inceput sa ii ameninte si care a incercat sa ii loveasca cu un topor."Unul dintre agenti a executat trei focuri de avertisment in plan vertical si l-a somat pe barbat sa inceteze actiunea. Intrucat acesta nu s-a conformat, continuand sa ii ameninte pe politisti, a fost efectuat un foc catre atacator, ranindu-l la picior", a declarat Maria Carp, purtatorul de cuvant IPJ Botosani.Barbatul a fost dus la spital pentru ingrijiri medicale, iar in timpul noptii a fost transferat la Spitalul "Sfantul Spiridon din Iasi".