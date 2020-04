Un barbat din Bucuresti a fost batut de un politist, pentru ca nu ar fi respectat ordonantele militare. Reactia Politiei (Video)

Reactia Politiei: Barbatii n-au vrut sa se legitimeze

Imaginile publicate pe retelele de socializare ne arata cum un barbat este lovit de un politist, desi nu opunea rezistenta, undeva in cartierul Pantelimon din Sectorul 2 al Capitalei."De ce dai in mine? De ce dai in mine, ma? De ce dai in mine?", intreaba barbatul in timp ce este lovit de un politist.Pana la acel moment, din filmare nu reiesea clar motivul pentru care barbatul era lovit. Intre timp, politistul violent observa un alt barbat la cativa zeci de metri distanta si incepe sa alerge dupa el.In momentul in care il prinde, o voce - despre care nu se stie a cui este - face oarecum lumina si ofera o posibila explicatie a motivului pentru care politistul era agresiv: "Bai, baiatule, stii ca n-ai voie sa iesi din casa? E ora 10 noaptea! Care e urgenta?"Politistii de la Sectia 9 de Politie din Capitala (aflata pe Sos. Pantelimon) au transmis, dupa aparitia acestor imagini, ca cei doi barbati (cel batut si cel care a fugit) au refuzat sa se legitimeze.In privinta politistului bataus, colegii lui de la Sectia 9 transmit ca va fi anchetat disciplinar."Cu privire la imaginile aparute in spatiul public, va facem cunoscut faptul in noaptea de 7/8 aprilie, doi barbati au fost opriti de catre un echipaj al Sectiei 9 Politie, in vederea legitimarii si verificarii documentelor prevazute de ordonantele militare.Barbatii au refuzat legitimarea si au fost condusi la subunitatea de politie, unde au fost sanctionati contraventional, fiecare, cu suma de 200 lei, conform prevederilor Legii nr 61/1991, precum si cu suma de 10.000 lei avand in vedere ca nu detineau documentele prevazute de ordonantele militare.Cu privire la modul in care a actionat politistul, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti s-a sesizat din oficiu si a demarat cercetari prin structura de control intern, urmand a fi dispuse masuri legale", au transmis politistii de la Sectia 9.C.S.