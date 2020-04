Un barbat din Cluj a fost condamnat la 6 luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce a tusit in fata unui politist

Ziare.

Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca pe data de 10 aprilie, intre procuror si un barbat a fost incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei privind comiterea infractiunii de ultraj.Pe data de 28 martie, in jurul orei 23.30, un politist local a incercat sa impiedice plecarea din Unitatea de Primiri Urgente Cluj-Napoca a unui barbat."Inculpatul B.I. l-a amenintat pe acesta cu transmiterea bolii infectocontagioase Covid-19, prin tusirea intentionata, dupa inlaturarea mastii de protectie, in directia fetei politistul local, de la o distanta de aproximativ un metru, doi metri, cauzandu-i, astfel, o stare de temere acestuia din urma, motiv pentru care s-a oprit si s-a retras usor in spate", se arata in comunicatul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca.Astfel, in cadrul acordului de vinovatie, barbatul a fost condamnat la sase luni de inchisoare, cu suspendare, stabilindu-se un termen de supraveghere de doi ani.De asemenea, barbatul este obligat sa urmeze un curs de pregatire scolara sau de calificare profesionala si sa preteze o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada de 60 de zile, la Primaria municipiului Cluj-Napoca sau Primaria comunei Baciu.Acordul de recunoastere a vinovatiei va fi trimis Judecatoriei Cluj-Napoca.