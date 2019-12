Un barbat din Galati si-a injunghiat sotia. Politistii l-au impuscat dupa ce a vrut sa fuga

Ziare.

com

"In localitatea Tecuci, pe fondul unor disensiuni, un barbat, in mod violent (utilizand un cutit), si-a ranit sotia, in zona membrelor inferioare. Politistii au intervenit prompt, autorul fiind imediat localizat, iar pentru ca acesta a manifestat ostilitate, politistii au executat un foc, in zona membrelor inferioare, pentru inlaturarea starii de pericol", au transmis, luni, politistii din Galati.Potrivit acestora, incidentul s-a petrecut pe strada, ambii fiind transportati la spital. IPJ Galati precizeaza ca viata barbatului nu a fost pusa in pericol. De asemenea, sotia barbatului este in afara oricarui pericol.