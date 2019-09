Un barbat din Gorj a fost impuscat de politisti, dupa ce i-a atacat cu furca si a pus cainele pe ei

Ziare.

Politistii au fost chemati sa intervina la un scandal izbucnit in localitatea Motru, apelul la 112 venind din partea unei femei care anunta ca in curtea ei se afla cumnatul care este foarte agresiv, arata Realitatea de Gorj Cand au ajuns politistii la fata locului, barbatul a devenit si mai violent si i-a atacat cu o furca, lovind masina si provocand daune. Agresorul a asmutit si un caine asupra politistilor.Oamenii legii au tras trei focuri de avertisment in plan vertical, dar si cinci inspre agresor si inspre caine. Agresorul a fost ranit, dar a fost preluat constient de ambulanta.Barbatul agresiv a fost transportat la Spitalul din Turceni, iar apoi transferat la Craiova. El va fi cercetat pentru ultraj.