Un barbat din Olt avea in casa 340 de kilograme de obiecte pirotehnice

"Politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, impreuna cu cei din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice si Sectiei de Politie Rurala Corabia, au efectuat o perchezitie la domiciliul unui barbat, de 37 de ani, din comuna Izbiceni, banuit de savarsirea infractiunii de operatiuni cu articole pirotehnice, fara drept.In urma perchezitiei au fost gasite 10.494 de obiecte pirotehnice, cantarind aproximativ 340 de kilograme, in valoare de 9.000 de lei", a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu.Ea a adaugat ca obiectele pirotehnice au fost ridicate in vederea confiscarii, in cauza fiind intocmit dosar penal pentru operatiuni cu articole pirotehnice, fara drept.Perchezitiile s-au desfasurat cu sprijinul luptatorilor de la Serviciul pentru Actiuni Speciale Olt.De asemenea, in acest weekend, politistii au confiscat obiecte pirotehnice si in Slatina, de la persoane care le ofereau spre vanzare in pietele Fratii Buzesti si Zahana.Un barbat de 55 de ani, din Slatina, depistat in timp ce vindea 1.600 de artificii clasa F1, fara a detine documente de provenienta a acestora, a fost amendat cu 500 de lei, iar produsele i-au fost confiscate.De la un barbat de 34 de ani au fost confiscate 1.482 de articole pirotehnice, categoria F3, interzise comercializarii si pentru care nu detinea documente de provenienta. In cauza a fost intocmit dosar penal.