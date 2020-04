Un barbat din Sibiu i-a dat foc concubinului sotiei sale. Femeia avea ordin de protectie impotriva sa

Ziare.

Cei doi soti erau despartiti din toamna trecuta, iar femeia avea un ordin de protectie care il impiedica pe sot sa se apropie de ea la mai putin de 100 de metri.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, in noaptea de 6/7 aprilie, un barbat s-a certat la telefon cu sotia sa, de care era despartit, femeia locuind cu un alt barbat, cu care are o relatie de concubinaj.Procurorii spun ca, in timpul convorbirii dintre cei doi soti, a intervenit si celalalt barbat, s-au luat la cearta, iar sotul l-a amenintat pe celalalt cu acte de violenta."Enervat de conflictul verbal iscat si fiind sub influenta bauturilor alcoolice, inculpatul G.M.C., desi stia ca exista un ordin de protectie care ii interzicea apropierea la mai putin de 100 de metri de sotia sa, a coborat in pivnita de unde a luat o sticla cu diluant si s-a deplasat la domiciliul persoanei vatamate cu autoturismul fratelui sau, parcand masina la o distanta de aproximativ 200 de metri fata de imobilul persoanei vatamate pentru ca aceasta sa nu auda zgomotul motorului", se arata in comunicat.Apoi, barbatul a sarit poarta, a intrat in curte si apoi in casa. In momentul cand sotia l-a vazut, a fugit. Atunci sotul a desfacut capacul de la sticla si l-a stropit pe barbat cu diluant, iar din greseala stropi din substanta respectiva au cazut si pe el. Barbatul i-a dat foc celeilalte persoane, aceasta suferind arsuri la nivelul capului, trunchiului, mainilor si picioarelor.Victima va avea nevoie de 20-25 de zile de ingrijiri medicale pentru vindecare.Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, iar miercuri va fi prezentat Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile pentru comiterea infractiunilor de tentativa de omor.