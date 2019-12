Un barbat din Timisoara si-a ucis mama sub privirile sotiei si fiicei. Fata de 15 ani a sunat la 112

Ziare.

Barbatul de 51 de ani venise recent de la munca din Germania pentru a-si petrece sarbatorile in familie, insa marti seara a izbucnit o cearta intre el si sotie, iar de fata de afla si fiica celor doi, o adolescenta de 15 ani.In momentul in care barbatul a devenit violent, cele doua s-au inchis intr-una din camerele apartamentului. Speriata, fata si-a sunat bunica paterna, care locuia intr-un bloc din apropiere, pentru a-i cere sa-si linisteasca fiul.In momentul in care femeia de 74 de ani a intrat pe usa, fiul ei s-a napustit asupra ei si a injunghiat-o in stomac si in spate, totul sub privirile sotiei si fiicei.Fata a fost cea care a sunat la numarul de urgente 112 spunandu-i operatorului ca tatal ei vrea sa le ucida pe ea si pe mama ei. La fata locului au ajuns politisti, jandarmi , echipaje SMURD si criminalisti.Agentii au reusit sa il imobilizeze si sa il dezarmeze pe barbat in timp ce batrana a fost preluata de echipajele medicale si dusa la spital. In drum spre unitatea medicala, insa, femeia a decedat.Politistii l-au luat in custodie pe barbatul care si-a ucis mama, iar acum continua cercetarile la fata locului.