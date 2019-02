Un batran este cercetat dupa ce a luat trusa politistilor veniti la locul unui accident (Video)

Ziare.

In timp ce agentii Politiei Rutiere erau ocupati cu masuratorile si cu dirijarea traficului, in urma unui accident rutier produs pe Bulevardul Republicii din Roman, acestia au observat cu mirare cum un batran de 69 de ani le-a luat valiza cu echipamentele de serviciu si a plecat, relateaza Roman TV.Prins asupra faptului, barbatul a sustinut ca nu intentiona sa fure valiza, ci sa o duca la sediul Politiei. El parea ca ii cunoaste pe politisti. Acestia i-au reprosat ca a luat valiza pentru a o duce la Politie, desi ei erau in imediata apropiere.Batranul este cercetat pentru tentativa de furt.