Un bolnav psihic a fost impuscat de politistii din Arges, dupa ce i-a amenintat

Ziare.

com

Oficialii Politiei Judetene Arges anunta ca politistii au folosit arma, in conditiile in care barbatul s-a opus imobilizarii si i-a amenintat cu un obiect ascutit.Incidentul s-a produs luni, in localitatea argeseana Teiu, unde politistii de la sectia rurala Leordeni au intervenit dupa ce un barbat de 37 de ani, cunoscut ca fiind bolnav psihic, ar fi agresat mai multe persoane."Barbatul in cauza nu s-a supus somatiilor, a incercat sa fuga si sa se opuna imobilizarii, manifestandu-se agresiv fata de politisti, pentru prinderea si imobilizarea acestuia fiind efectuat uz de arma.Cu ocazia imobilizarii, a fost efectuat uz de arma asupra barbatului, ca urmare a faptului ca acesta a incercat sa foloseasca impotriva politistilor obiecte taietor intepatoare pe care le avea asupra sa", anunta oficialii IPJ Arges.La fata locului a intervenit si un echipaj SMURD, care a acordat primul ajutor barbatului, el suferind o leziune la coapsa stanga. Acesta este transportat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti, au declarat reprezentanti ai ISU Arges.