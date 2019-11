Un bulgar a fost retinut dupa ce a incercat sa mituiasca vamesii de la Bechet: Avea masina plina de tigari si alcool

Ziare.

com

Chemati impreuna cu procurorul, ofiterii DGA i-au prins pe cei doi bulgari in flagrant . Bunurile erau in masina cu care acestia incercau sa treaca prin Punctul de Frontiera Bechet, cu destinatia Olanda, se arata intr-un comunicat remis joi presei.Incindentul s-a petrecut miercuri dimineata."In urma controlului efectuat in prezenta unor reprezentanti ai Biroului Vamal Craiova s-au descoperit in autovehiculul utilizat de cetatenii bulgari aproape 80 de cartuse cu tigari marci diferite, precum si 18 litri de bauturi alcoolice, care au fost ridicate in vederea confiscarii iar autovehiculul a fost indisponibilizat la sediul P.T.F. Bechet.Cetatenii bulgari au fost condusi la sediul unitatii de parchet, in vederea continuarii cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunii de dare de mita. In urma administrarii mijloacelor de proba, fata de unul dintre inculpati, procurorul de caz a luat masura retinerii pe o perioada de 24 ore, urmand sa fie prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile", se mai arata in comunicatul citat.