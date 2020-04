Un comisar de politie a fost filmat in timp ce batea un barbat pus la pamant. Reactia superiorilor (Video)

Se cere demiterea lui Marcel Vela

In imagini, seful de post apare imbracat in civil.IPJ Giurgiu a oferit explicatii, punctand ca barbatii implicati in conflict au fost amendati, iar in cazul sefului de post a fost deschis dosar penal pentru purtare abuziva."La data de 17 aprilie a.c., am fost sesizati cu privire la faptul ca pe o strada din orasul Bolintin Vale, din judetul Giurgiu, are loc un conflict intre doua familii.Politistii s-au deplasat la fata locului, ocazie cu care au aplanat conflictul, insa acesta a continuat si in ziua de sambata, in timp ce persoanele in cauza se aflau pe strada, la un gratar si consumand bauturi alcoolice.Persoanele in cauza au fost sanctionate contraventional conform prevederilor ordonantelor militare cu amenda in cuantum de 13.000 de lei.Cu privire la modul de interventie a politistilor, a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuziva, fiind sesizata unitatea de parchet competenta", a transmis IPJ Giurgiu. Adevarul anunta ca deja seful Politiei Bolintin Vale, comisar Costel Marian Serban, a fost schimbat din functia pe care o ocupa de la 1 iulie 2019.Cazul a fost comentat la Digi24 de sociologul Gelu Duminica."Un om nu poate sa faca asta. Se vede si pe imagini: oamenii erau intinsi, in pozitie culcat, cu mainile la spate, incatusati. Erau vreo cinci. Sa te urci efectiv peste ei cu bocancii si sa le dai picioare in ficati pentru ca ei sunt intinsi la pamant, cu catusele pe maini, cu mainile la spate - asta nu e lege!Eu nu stiu unde scrie in legea Romaniei ca trebuie sa se intample asa ceva. Bun, au gresit, le-ai dat amenda, habar n-am, aplica legea! Pentru ca legea este si pentru infractor, si pentru autoritate", a spus acesta.Sociologul s-a declarat surprins de atitudinea celor care lauda comportamentul politistului."Stiti ce ma surprinde? Ca sunt atat de multi aplaudaci in momentul de fata care spun: Bine le-a facut, ba! Niste tigani nenorociti care trebuiau calcati in picioare. De ce? A incalcat legea, aplica legea!Nimeni n-o sa le tina parte vreodata. Insa in momentul in care tu abuzezi de legea ta si-i calci in picioare pentru o chestie pe care nimeni nu o intelege, nu putem sa zicem: 'Da, ma, ce bine a fost, ma!' Pentru ca maine, s-ar putea sa se intample cu tine, ma, aplaudacule!", a punctat el.In contextul violentelor din ultima vreme, organizatiile neguvernamentale Romani CRISS - Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii si UCTRR - Uniunea Civica a Tinerilor Romi din Romania cer demiterea lui Marcel Vela - ministrul Afacerilor Interne si Traian Berbeceanu - seful sau de cabinet, pentru "comportamentul iresponsabil, managementul profund defectuos si instigarea politiei romane la savarsirea de acte de violenta impotriva propriilor cetateni".Organizatiile sustin ca Vela a gestionat in mod defectuos situatia curenta de criza de la un capat la altul, iar Berbeceanu "a prezentat in mod clar abordarea ministerului, afirmand in mod public faptul ca 'la violenta trebuie raspuns cu violenta'. O asemenea abordare este inadmisibila intr-un stat de drept si incalca in mod flagrant principiile drepturilor omului".