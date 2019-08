Un copil de noua ani a disparut dintr-un parc din Focsani

Ziare.

com

Potrivit Politiei Judetene Vrancea, miercuri, in jurul orei 12.30, Andrei Fabian Moscu, in varsta de 9 ani, a disparut din parcul situat in Piata Unirii din Focsani.Copilul are 1,30 metri inaltime, par saten si scurt.La momentul disparitiei purta pantaloni lungi, tricou de culoare turcoaz, rucsac albastru cu negru, sandale negre cu albastru.Persoanele care au informatii ce pot duce la gasirea copilului sunt rugate sa apeleze serviciul unic de urgenta 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate sectii de politie.