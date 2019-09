Un criminal extrem de periculos a evadat la Focsani: E cautat cu elicopterul si 190 de politisti si jandarmi

Ziare.

"In aceasta dimineata au fost reluate cautarile pentru gasirea si prinderea evadatului. La activitatile de cautare participa 110 politisti, 62 lucratori din cadrul penitenciarului si 16 jandarmi. Beneficiem si de sprijin aerian din partea Inspectoratului General de Aviatie", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea, Zorel Burlan.Un detinut in varsta de 39 de ani care ispasea in Penitenciarul Focsani o pedeapsa de 22 de ani a evadat vineri dupa-amiaza in timp ce se afla la munca pe raza localitatii Golesti.Vasilica Ciobotaru (foto) fusese condamnat definitiv in urma cu circa 14 ani, dupa ce a violat si ucis o batrana in varsta de 73 de ani din comuna Boghesti, judetul Vrancea. Ciobotaru a fost prins la scurt timp intr-o comuna din Calarasi si a recunoscut comiterea faptei. In 2017, acesta ceruse instantei intreruperea pedepsei din motive de sanatate, insa instanta a respins anul trecut, ca neintemeiata, cererea detinutului.La momentul parasirii punctului de lucru de la Golesti, detinutul era imbracat cu o pereche de pantaloni albastri, bluza de trening bleumarin cu sigla Adidas si bocanci.Cei care detin informatii care ar putea ajuta la identificarea sau capturarea detinutului sunt rugati sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la numarul de telefon 112.