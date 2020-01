Un diplomat sarb a fost incatusat, dupa ce a intrat cu masina intr-o politista de la rutiera. Rezultatul alcooltestului: 0,34 mg alcool pur in aerul expirat

Ziare.

In masina se mai aflau trei pasageri, iar unul dintre acestia ar fi consulul onorific al Serbiei, care ar avea cetatenie elvetiana, anunta televiziunile de stiri, citand surse din politie.Incidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 00:30, in zona Pipera, cand agenti de la Politia Rutiera au incercat sa opreasca o masina cu numar de Elvetia. Soferul a refuzat sa opreasca si si-a continuat deplasarea pe Soseaua Pipera, iar politistii au solicitat sprijinul colegilor din zona.Cand a incercat sa scape, autoturismul a tamponat o autospeciala de politie si a accidentat o politista."Un echipaj aflat in traseul conducatorului auto a efectuat semnal de oprire autovehiculului, insa acesta nu a oprit si a lovit autospeciala de politie.S-a continuat urmarirea autovehiculul, a fost oprit, iar conducatorul auto si ocupantii au fost imobilizati", informeaza Politia Rutiera.Politistii precizeaza ca barbatul care se afla la volan a fost identificat, are 42 de ani si este cetatean strain. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0,34 mg alcool pur in aerul expirat. In autovehicul se mai aflau 3 pasageri.