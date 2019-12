Un echipaj de politie a pazit un cadavru cateva ore, pentru ca la Medicina Legala era inchis

Ziare.

Solicitarea prin 112 a fost facuta in noaptea de 26 decembrie, in jurul orei 3."Politistii au intervenit pe strada Victoriei din muncipiul Baia Mare dupa ce au fost sesizati ca pe o banca se afla o persoana care nu se misca. Personalul medical ajuns la fata locului a constatat decesul persoanei, iar politistii, in urma verificarilor efectuate, au constatat ca este vorba despre un barbat in varsta de 57 de ani, domiciliat in localitatea Sacalaseni", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes.Barbatul a fost transportat la morga Spitalului Judetean Baia Mare pentru necropsie, dar abia dupa cateva ore."Pana sa il duca la morga spitalului, pana sa se deschida programul nu l-au lasat singur. Solicitarea a fost putin dupa ora 3.00, pe 26 decembrie", a spus Florina Metes.Politistii au trebuit sa astepte ora 8 pentru a preda cadavrul barbatului medicilor legisti, pentru ca li s-ar fi spus ca la acea ore incepe programul serviciul de medicina legala.Purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Baia Mare, Vasile Ioan Pop, a declarat ca nu exista program la acest serviciu."Medicina legala lucreaza non stop, trebuie sa functioneze non stop. Nu stiu amanunte, nu stiu ce s-a intamplat. Nu mi se pare normal, medicina legala este un serviciu care are program 24 din 24, sunt chemati telefonic. Nu stiu sigur care a fost treaba acolo", a spus purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Baia Mare.Politistii fac cercetari in continuare, pentru a stabili ce s-a intamplat cu barbatul.