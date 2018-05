Un elev de la scoala de politie a prins un hot de 16 ani care a inselat un batran cu 20.000 de lei

Ziare.

Viitorul politist a auzit discutia dintre cei doi si si-a dat seama imediat ca e vorba de o inselatorie, intervenind prompt.Purtatorul de cuvant al IPJ Arges, Madalin Zamfir, a declarat ca elevul a observat un tanar de 16 ani in apropierea unui bloc din Pitesti, in timp ce ridica de la un batran un plic.Dupa ce a auzit discutia dintre adolescent si pensionarul de 74 de ani, viitorul politist, Daniel Draghici, si-a dat seama ca este un caz de inselaciune si a pornit in urmarirea tanarului.Elevul l-a imobilizat pe adolescentul banuit ca a inselat pensionarul prin metoda "Accidentul", dupa care a cerut ajutor politistilor Sectiei 2 din Pitesti.Daniel Draghici a reusit sa recupereze plicul in care se aflau peste 20.000 de lei, banii fiind restituiti batranului.Elevul a fost admis la Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" din Campina in luna ianuarie a acestui an. Acum, el face practica la Politia orasului Stefanesti, din judetul Arges.