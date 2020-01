Un galatean a fost impuscat dupa ce a amenintat mai multi politisti si trecatori cu o sabie

Ziare.

Potrivit IPJ Galati, incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza.Politia a fost sesizata prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la faptul ca un barbat, de 29 de ani, din comuna Munteni, aflat in stare de ebrietate, se manifesta violent pe strada, amenintand trecatorii cu o sabie.La fata locului a mers imediat o patrula de politie si, intrucat barbatul nu s-a supus somatiilor verbale ale politistilor, indreptadu-te spre acestia si amenintandu-i si pe ei cu sabia, unul dintre politisti a executat mai multe focuri de avertisment in plan vertical, si unul in directia agresorului, ranindu-l la piciorul drept.Ulterior, barbatul a fost imobilizat si politistii au chemat salvarea, care l-a transportat la spital.In cauza a fost intocmit dosar penal pentru infractiunile de amenintare, tulburarea ordinii si linistii publice si ultraj.