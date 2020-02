Un galatean a fost prins cu alcoolemie record si permisul anulat in timp ce facea contrabanda cu tigari

Ziare.

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Galati, comisarul sef Gabriela Costin, barbatul de 35 de ani din localitatea Draguseni a fost vazut de politisti in timp ce conducea pe DJ 242, in localitatea Virlezi. Din cauza vitezei, politistii i-au facut semn sa opreasca, insa soferul nu a oprit.El a fost urmarit de echipaje de politie circa 20 de kilometri, oamenii legii reusind sa-l opreasca dupa ce i-au blocat masina, pe DJ 251A, in zona Draguseni.Barbatul a fost testat alcoolscopic si s-a constatat ca el are permisul de conducere anulat, fiind condamnat pentru infractiuni la regimul rutier.De asemenea, politistii au gasit in portbagajul masinii 171 de pachete de tigari de provenienta Republica Moldova, pe care le-au ridicat in vederea continuarii cercetarilor.Soferul avea o alcoolemie de 4,15 g/l alcool pur in sange. Potrivit politistilor din Galati, valoarea descoperita la barbatul de 35 de ani este una record, cea mai mare din ultimii ani.Politistii au intocmit dosar penal pentru contrabanda, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului, conducere fara permis si l-au retinut pe galatean pentru 24 de ore. Marti, barbatul de 35 de ani va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.