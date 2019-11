Un iesean abia iesit din inchisoare a jefuit o banca inarmat cu un cutit. Politistii au tras cu arma ca sa il retina

Ziare.

com

"Din cercetarile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca astazi, 20 noiembrie a.c., in jurul orei 13.50, acesta ar fi intrat intr-o unitate bancara din comuna Schitu Duca, avand asupra sa un cutit, iar prin amenintari si exercitarea de acte de violenta asupra unei angajate, ar fi sustras aproximativ 2.000 de lei", se arata intr-un comunicat al Politiei Iasi.Potrivit sursei citate, politistii deplasati la fata locului l-au identificat pe tanar pe raza comunei. Cand a fost somat, acesta a incercat sa fuga, iar politistii au tras mai multe focuri de arma in plan vertical.Tanarul a fost prins si a fost dus al audieri, fiind cercetat pentru talharie calificata. Prejudiciul a fost recuperat integral.Cercetarile continua in acest caz, iar barbatul va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi pentru luarea unor masuri preventive.Potrivit primarului comunei Schitu Duca,Dupa ce a luat banii de la cooperativa de credit din satul Poiana, se deplasa spre satul Dumitresti. Un angajat de-al meu, ca eu am pus oameni sa il urmareasca, pentru ca aveam informatii ca e fugit intr-o padure, s-a dus si l-a identificat si i-am zis sa sune politia sa vina sa il poata imobiliza. S-a ajuns cu pistolul la el, ca individul e periculos. S-a tras cu pistolul dupa el, din ce stiu eu", a declarat Mihai Mihalache, primarul comunei Schitu Duca.Surse din ancheta au precizat capentru ca a spart un magazin."Astazi a ajuns la cooperativa de credit din satul Poiana, tot cu un cutit asupra lui, a amenintat casiera. A taiat-o un pic la mana, a amenintat-o si ea i-o dat banii - 2000 de lei. I-a zis 'daca faci ce iti spun eu, nu te tai, nu te omor, nu nimic'. Ea e femeie, s-a panicat. Si ea a gresit, ca eu stiu punctul de lucru, ele trebuie sa stea inchise in casierie. Ea a lasat usa deschisa, el a intrat inauntru", a mai spus Mihai Mihalache.