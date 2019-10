Un jandarm si concubina sa, cercetati pentru exploatarea sexuala a doua minore

Ziare.

com

Potrivit Monitorul de Suceava, un jandarm si concubina acestuia sunt ultimii doi inculpati pentru trafic de minori, sub forma prostitutiei, intr-un dosar intrumentat de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Suceava.Procurorii i-au pus sub acuzare pe Mihai Gabriel Latis si pe Ionela Adelina Boiciuc, care sunt acuzati ca au exploatat sexual doua minore in varsta de 15 ani, care au facut sex cu clienti gasiti de acestia in locuinta comuna a celor doi.Mihai Gabriel Latis, in varsta de 39 de ani, si-ar fi dat demisia din structura Jandarmeriei zilele trecute, imediat ce a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT. El activa la Detasamentul de Jandarmi Campulung Moldovenesc.Din ancheta rezulta ca cei doi, care aveau o relatie de concubinaj, i-au propus unei minore, la finele anului 2016, dupa ce in prealabil se imprietenisera cu ea, sa faca sex contra cost cu barbati pe care ei ii gasesc, iar banii obtinuti sa ii imparta. La momentul recrutarii fata abia implinise 15 ani.Respectiva fata a intretinut relatii sexuale pana in vara anului 2017. Banii erau incasati de minora, iar aceasta, conform intelegerii, le dadea celor doi jumatate din sumele obtinute.In ianuarie 2017, Latis ar mai fi racolat o alta fata, tot in varsta de 15 ani, care statea in gazda in municipiul Campulung Moldovenesc, fiind eleva la un liceu. Cei doi s-au imprietenit cu fata, o vizitau si ieseau impreuna in oras.Procurorii sustin ca cei doi au insistat pe langa ea sa practice prostitutia, aceasta persistenta putand fi asimilata cu o presiune continua si cu faptul ca cei doi au profitat de starea de vadita vulnerabilitate a acesteia. Fata a inceput sa faca sex contra cost.Banii, rezulta din cercetari, erau incasati de cei doi concubini, care ii dadeau minorei sume intre 50 si 150 de lei, pentru fiecare client.Datele de ancheta duc spre concluzia ca aproape toate partidele de sex au avut loc in locuinta comuna a celor doi inculpati din municipiul Campulung Moldovenesc.Judecatorii au stabilit, la prima instanta, ca cei doi pot fi cercetati in libertate, sub control judiciar