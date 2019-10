Un ofiter de la IPJ Suceava este anchetat dupa ce s-a pozat ciocnind o halba de bere cu un interlop

Ziare.

Un politist de la Serviciul de Investigatii a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Suceava este cercetat dupa ce, pe Facebook, a aparut o fotografie in care se afla alaturi de un cunoscut interlop din Iasi, din clanul Corduneanu, la plaja si isi ciocneau halbele cu bere.In poza apare politistul Dan Negura de la Serviciul de Investigatii a Criminalitatii Economice, fiul primarului din Campulung Moldovenesc, alaturi de Adrian Corduneanu zis Beleaua, cunoscut interlop din Iasi.Cei doi sunt la plaja, la o piscina, stau pe sezlonguri si ciocnesc cate o halba cu bere.Dupa publicarea fotografiei, conducerea IPJ Suceava a inceput o ancheta interna pentru a vedea care este relatia politistului cu interlopul."Conducerea Inspectoratului de Politie Suceava a solicitat, de urgenta, efectuarea de verificari dupa aparitia fotografiei. Vrem sa vedem in ce conditii a fost realizata acea fotografie si postata pe reteaua de socializare.A fost declansata cercetarea prealabila, politistul a fost audiat, ancheta fiind in derulare. Daca din cercetarea disciplinara se vor evidentia aspecte de incalcare a codului deontologic sau alte abateri, vor fi sesizate organele competente", a declarat, pentru Mediafax, Ionut Epureanu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Suceava.Fotografia a fost postata pe Facebook chiar de politist, insa dupa ce presa a preluat informatia acesta a sters-o de pe pagina de socializare.Adrian Corduneanu este considerat unul dintre cei mai periculosi interlopi romani si a fost eliberat conditionat din penitenciar in luna aprilie, dupa ce a fost condamnat la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare pentru santaj.