Un ofiter de politie din Bucuresti a fost retinut. Ar fi cerut mita peste 1 milion de euro

acesta ar face cercetari intr-un anume sens, astfel incat probele stranse sa conduca la desfiintarea concluziilor expertizei deja facute in cauza si in cele din urma la o solutie de clasare

acesta ar interveni la procurorul de caz si la procurorul ierarhic superior, (asupra carora a lasat sa se inteleaga ca ar avea influenta) astfel incat sa se dispuna solutia clasarii, iar eventualele plangeri fata de clasare sa fie respinse.

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 1 mai 2020, a inculpatului Fleancu Marius Aurelian, ofiter de politie judiciara in cadrul I.G.P.R. - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, pentru comiterea infractiunilor de luare de mita si trafic de influenta.Conform anchetatorilor, in perioada februarie - aprilie 2020, brbatul, in calitate de ofiter politie judiciara delegat sa efectueze activitati de urmarire penala intr-un dosar la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (P.I.C.C.J), ar fi pretins in mod repetat suma de 1.100.000 euro, pentru sine, pentru procurorul de caz si procurorul sef de sectie.Banii ar fi fost pretinsi prin intermediar, de la o persoana vizata in dosarul in care ofiterul fusese delegat sa faca activitati de urmarire penala, in schimbul promisiunii ca:Sambata, barbatul urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.