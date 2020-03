Olandez retinut dupa ce a intretinut relatii sexuale cu un minor pe care l-a luat in plasament

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov, procurorii au stabilit ca un barbat de 57 de ani, din Olanda in complicitate cu un tanar de 20 de ani, a inceput demersurile pentru luarea in plasament a unui baiat de 14 ani.Acesta este fratele tanarului de 20 ani. Apoi, baiatul urma sa locuiasca cu cetateanul olandez si sa intretina relatii sexuale cu acesta, au mai spus anchetatorii."Ulterior, in noaptea de 07/08 martie, dupa remiterea unor diverse sume de bani si a unor cadouri, inculpatul S.O.A. in timp ce se afla la domiciliul sau din municipiul Brasov a intretinut relatii sexuale cu minorul G.G.V. in varsta de 14 ani, cunoscand varsta minorului", se arata in comunicat.Cei doi barbati au fost retinuti pentru 24 de ore de catre politistii din cadrul Biroului de Combatere a Crimei Organizate Brasov.Ei urmeaza sa fie prezentati instantei joi, cu propunere de arestare preventiva pentru comiterea infractiunii de act sexual cu un minor, in cazul cetateanului olandez si pentru complicitate la act sexual cu un minor, in cazul barbatului de 20 de ani.