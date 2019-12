Un om a murit si sapte au fost raniti din cauza artificiilor si petardelor. Zeci de tone au fost confiscate

Ziare.

"In perioada 18 noiembrie - 26 decembrie, politistii au derulat 1.260 de activitati de prevenire in scoli, au controlat 585 de persoane fizice si juridice autorizate si au efectuat 1.520 de actiuni si controale in complexe, piete si alte obiective.Astfel, au fost depistate 457 de persoane fizice si juridice neautorizate, fiind constatate 460 de infractiuni si aplicate 229 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 284.619 lei. De asemenea, au indisponibilizate, in vederea confiscarii, 64.154 kg de articole pirotehnice, din categoriile F1, F2, F3, F4 si P1, in valoare de 1.311.900 de lei si au fost retrase 6 autorizatii", precizeaza politistii.Din cauza nerespectarii legislatiei privind articolele pirotehnice, opt persoane au suferit vatamari, una dintre ele decedand.In cadrul actiunii, politistii coopereaza cu specialisti din cadrul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale - Inspectoratele Teritoriale de Munca si Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.Politia aminteste ca orice operatiune cu articole pirotehnice, efectuata fara drept, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an.Comercializarea catre persoanele cu varsta sub limita prevazuta de lege a articolelor pirotehnice din categoriile 1 si P1, precum si comercializarea catre publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de catre pirotehnicieni constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an.