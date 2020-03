Un om de afaceri implicat in dosarul crimelor din Caracal, plasat sub control judiciar dupa o noapte in arest

Ziare.

Afaceristul Remus Radoi din Caracal a mai fost prins conducand un autoturism, desi avea permisul suspendat, si in prima parte a lunii martie.Vineri, barbatul a fost depistat in trafic de catre un echipaj de politie din Caracal, care verifica modul de respectare a restrictiilor de circulatie prevazute in ordonantele militare."In urma activitatilor desfasurate in teren, politistii rutieri au depistat la intersectia dintre Calea Bucuresti cu strada Rasaritului, din municipiul Caracal, un barbat, de 42 de ani, din comuna Redea, judetul Olt, in timp ce conducea un autoturism avand dreptul de a conduce suspendat.In urma cu 10 zile, politistii Serviciului Rutier Olt au intocmit un dosar penal pentru sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, intrucat aceeasi persoana a fost depistata conducand un autoturism pe raza comunei Slatioara, avand permisul de conducere retinut in vederea suspendarii dreptului de a conduce", au precizat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Olt.Sambata, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal au dispus masura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile fata de barbat.Remus Radoi este afaceristul care administreaza doua firme de paza la care ar fi apelat fostul adjunct al IPJ Olt Nicolae Alexe, pe 25 iulie, pentru gasirea Alexandrei Macesanu.