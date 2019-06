Un pedofil recent eliberat a fost prins la Braila, cand agresa sexual un copil

Ziare.

Agresorul a fugit, intrand intr-un atelier de tamplarie, unde i-a amenintat pe oameni cu o surubelnita, insa a fost imobilizat de cetateni si predat Politiei.Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Braila, Geanina Nicolae, incidentul a avut loc, miercuri dupa-amiaza, in scara unui bloc situat pe strada Celulozei din Braila. Politistii au fost sesizati de cetateni ca un barbat a fost surprins cand pipaia un baietel pe corp si in zonele intime.Un locatar al blocului l-a observat si a incercat sa-l prinda pe barbat, dar acesta a reusit sa fuga si, la un moment dat, a intrat intr-un atelier de tamplarie, unde a spus ca ar fi venit sa se angajeze. Acolo, a luat o surubelnita si a inceput sa ii ameninte pe oameni.In cele din urma, el a fost pus la pamant de cetateni pana la sosirea politistilor."Politistii au fost sesizati de un brailean de 50 de ani cu privire la faptul ca, in scara unui bloc, un barbat pipaia un minor de 8 ani pe corp si in zona intima. Barbatul de 38 de ani a fost prins de cetateni si predat Politiei. Ulterior, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie, audierile urmand a fi reluate. In acest caz a fost deschis dosar penal pentru corupere sexuala a minorilor", a declarat Geanina Nicolae.Barbatul nu este la prima fapta de acest gen. La sfarsitul anului 2017, el a fost prins in timp ce agresa doi copii, unul de 9 si celalalt de 11 ani, tot in Braila. Pentru aceste fapte a primit o pedeapsa cu inchisoarea de un an si jumatate. El a fost eliberat din inchisoare in decembrie anul trecut.