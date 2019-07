Un politist a ajuns in spital dupa ce a fost lovit de un barbat la o primarie din Harghita

Ziare.

Biroul de presa al IPJ Harghita a informat, vineri seara, ca in urma unui apel de urgenta care sesiza comportamentul deosebit de agresiv al unui localnic de 47 de ani, care se manifesta la sediul Primariei Zetea, un echipaj, format din trei politisti, s-a deplasat la fata locului, pentru aplanarea conflictului si lamurirea starii de fapt.La vederea politistilor, barbatul respectiv a devenit si mai agresiv si l-a lovit cu genunchiul pe unul dintre agenti, apoi a scos un cutit, cu care ii ameninta pe cei prezenti.Intrucat agresorul nu s-a supus somatiei de a renunta la intentiile sale si pentru ca riscul pe care il reprezenta acesta era ridicat, politistii l-au imobilizat si l-au incatusat.Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a precizat pentru AGERPRES ca agentul lovit de agresor a ajuns la Spitalul municipal din Odorheiu Secuiesc si a fost supus unei interventii chirugicale, viata nefiindu-i pusa in pericol.Barbatul care a provocat scandalul a fost internat la o unitate spitaliceasca, in vederea stabilirii discernamantului, iar pe numele sau au fost intocmite acte premergatoare urmaririi penale, sub aspectul comiterii infractiunilor de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice, pentru care, la finalizarea cercetarilor, va fi propusa solutie legala prin Parchetul de pe langa Judecatoria Odorheiu Secuiesc.