Un politist din Vaslui a fost batut cu ranga de un sofer beat

"In seara zilei de joi, colegul nostru se afla intr-o actiune, a incercat sa opreasca autoturismul condus de catre suspectul in varsta de 45 de ani, soferul nu a oprit la semnalul politistului. Agentul l-a urmarit, soferul a intrat in curtea locuintei. Intre timp a aparut fiul suspectului pe drum. Colegii au incercat sa gaseasca o cale de comunicare prin fiul suspectului, dar nu au reusit", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Silvia Manta.La un moment dat, barbatul a iesit prin spatele curtii."In timp ce colegii nostri discutau pe drum cu fiul suspectului, acesta din urma a iesit din curte prin spatele politistilor inarmat cu o ranga si a lovit. Colegii s-au ferit, in caz contrar probabil ca lovitura era in zona capului. Unul dintre agenti a fost lovit de suspect cu ranga in picior, deasupra genunchiului.Suspectul a fost imobilizat si, ulterior, retinut pentru 24 de ore. A fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de 0,92 alcool pur in aerul expirat. A fost intocmit dosar penal pentru ultraj si conducere sub influenta alcoolului", a adaugat Silvia Manta.Procurorii vor decide daca vor propune sau nu vreo masura in cazul individului din localitatea Muntenii de Jos.In urma incidentului, politistul lovit a fost transportat la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale.