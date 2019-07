Un politist a fost dus la audieri din greseala

Ziare.

Acesta a fost luat, din greseala, odata cu alti politisti de frontiera care erau cercetati pentru luare de mita, arata Digi 24.Politistul in cauza nu se ocupa de controale la granita, ci era doar ofiter de serviciu, lucrand la birou.Parchetul de pe langa Tribunalul Giurgiu, care a coordonat ofiterii DGA in aceasta ancheta, a confirmat intreaga situatie.Procurorii au realizat ca au facut o greseala abia dupa ce s-au uitat din nou pe filmarile realizate cu camerele de supraveghere.Ceilalti colegi ai barbatului au fost plasati sub control judiciar fiind acuzati ca au luat mita de la soferi pentru a nu le controla bagajele.