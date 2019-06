Un politist a fost filmat in timp ce a lovit un barbat cu capul in gura (Video)

Ziare.

Incidentul a fost filmat pe o terasa din localitate. In imaginile transmise de Timis Online se observa cum politistul se apropie de respectivul barbat si il loveste direct.Imaginile au fost transmise si primarului din localitate, care a declarat ca se va forma o comisie de ancheta pentru a afla ce s-a intamplat si pentru a-l sanctiona pe omul legii."Dezaprob cu fermitate orice actiune care contravine prevederilor legale in ceea ce priveste interventia politiei locale.Persoana in cauza este agent al Politiei Locale Gataia. In urma imaginilor video, am dispus convocarea Comisiei de Disciplina in vederea sanctionarii disciplinare a politistului local", a declarat primarul Raul Cozarov.