Un politist a fost ranit de o masina furata de un baiat de 15 ani, sub influenta alcoolului

"Vineri, 11 octombrie a.c., la ora 00:17, un tanar de 15 ani, din comuna Osorhei, judetul Bihor, in timp ce conducea un autoturism pe care este banuit ca tocmai l-ar fi sustras din localitatea Osorhei, fara a poseda permis de conducere, pe strada Ogorului din municipiul Oradea, la intersectia cu strada Universitatii, incercand sa scape de filtrul instituit in trafic de politistii bihoreni, a acrosat un politist oradean, aflat in misiune, iar apoi a lovit frontal parapetul metalic de la intrarea in Piata 100", anunta IPJ Bihor.In urma testarii tanarului de 15 ani cu aparatul etilotest, s-a constatat ca acesta avea o concentratie alcoolica de 0,35 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acestuia i-au fost recoltate probe biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei.In urma evenimentului, politistul oradean, de 30 de ani, a suferit multiple leziuni, pentru ingrijirea carora a fost internat in spital. De asemenea, un adolescent de 15 ani, din Osorhei, pasager in autoturism, a suferit leziuni usoare.A fost intocmit dosar penal, iar cercetarile sunt continuate de un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea.