Un politist a fost tarat de masina furata de un baiat de 16 ani din Hunedoara

Ziare.

com

Un ofiter de la Biroul de Investigatii Criminale a fost ranit, incercand sa opreasca un adolescent de 16 ani care furase o masina parcata pe o strada din Petrosani, cu cheile in contact."Politia Municipiului Hunedoara a fost sesizata de un hunedorean despre faptul ca i-a fost sustras autoturismul parcat in aproprierea blocului in care locuieste, cu cheile in contact.Politistii au intocmit dosar penal si au demarat activitati investigative in vederea depistarii autorului furtului masinii, care a fost data in urmarire", transmite IPJ Hunedoara.Luni, in jurul orei 12:20, un agent al Biroului Rutier Petrosani, aflat in timpul liber, a observat masina furata, parcata pe strada Carpati, din Petrosani."Agentul a solicitat sprijinul colegilor din cadrul Biroului Rutier si al Biroului Investigatii Criminale Petrosani, care s-au deplasat in teren, vederea prinderii autorului.In momentul in care politistii s-au apropiat de masina, cel aflat la volan a demarat, iar in incercarea de a fugi de oamenii legii a avariat doua masini aflate in zona.De asemenea, l-a ranit pe unul dintre politisti, un ofiter din cadrul Biroului de Investigatii Criminale, dupa care s-a oprit cu masina intr-un gard. Cel aflat la volan l-a tarat cativa metri pe politistul care s-a prins de portiera, in incercarea de a opri masina.Politistul are fractura la un deget. Dupa ce a abandonat masina, suspectul a incercat sa fuga, insa a fost prins si imobilizat de colegii politistului ranit. Ofiterul de politie a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, timp ce cel aflat la volan, un minor de 16 ani, din Hunedoara, a fost condus la sediul Politiei, pentru audieri", a mai transmis IPJ Timis.Adolescentul va fi cercetat pentru furt calificat, conducere fara permis, distrugere si ultraj.