Un politist a murit dupa ce a fost impuscat in gat in timpul unei misiuni

Agentul de politie Cristian Amariei facea parte din unul dintre filtrele organizate pentru prinderea masinii date in urmarire, cand a fost impuscat in gat de la distanta, informeaza PressAlert.ro Agentul de politie a ajuns in stare grava la spital, insa a incetat din viata, in ciuda manevrelor de resuscitare facute de medici.Conform sursei citate, politistul a fost impuscat in apropierea unui imobil in care se ascundea suspectul cautat de politie.Acesta se numeste Marcel Lepa (foto) si este considerat de politisti extrem de periculos, de aceea oamenii sunt sfatuiti sa pastreze distanta si sa sune la 112 daca il vad.Conform descrierii Politiei, suspectul are 1,85 metri inaltime, frunte lata, nasul drept, ochi caprui, gura mica, barbie ascutita, ten deschis, par saten, sprancene arcuite si o corpolenta atletica, relateaza PressAlert.ro.