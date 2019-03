Un politist ar fi primit 40 de amenzi, pentru parcare neregulamentara - masina e inmatriculata in Cehia

Ziare.

Masina inmatriculata in Republica Ceha, lasata de mai multe ori in ultimul an pe o strada din Baia Mare, chiar peste drum de sediul IPJ Maramures, unde exista si indicatoare care interzic parcarea, a fost observata de localnici, care s-au intrebat daca situatia a fost sanctionata in vreun fel de autoritati.Mai multi baimareni spun ca masina apartine unui politist care a lucrat la fostului serviciu "Doi si-un sfert", informatie confirmata si de surse din interiorul Politiei, dar si de presa locala Ofiterul de serviciu de la Politia Locala Baia Mare, Ghita Bumbar, a declarat ca in acest caz au fost aplicate in total 40 de amenzi pentru parcare neregulamentara, dintre care 38 anul trecut si doua in acest an."S-au aplicat anul trecut 38 de amenzi si anul acesta 2 amenzi, la acea Skoda cu numere de Cehia. Amenzile nu sunt platite pentru ca deocamdata nu cunoastem proprietarul. Daca era inmatriculata in Romania il gaseam, pentru ca avem baza de date nationala, dar nu avem acces la baza de date internationala. Se fac cercetari sa stabilim cine este proprietarul", a declarat politistul local.Referitor la cazul semnalat, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, a declarat ca, in urma verificarilor, s-a stabilit ca autoturismul indeplineste conditiile legale pentru a circula pe drumurile publice, este asigurat pana in luna iulie 2019, iar soferul a fost amendat.