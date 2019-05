Un politist baut aflat in misiune s-a rasturnat cu masina dupa un accident

Ziare.

Potrivit sursei citate, in urma incidentului nu a fost ranita nicio persoana."Autospeciala de Politie s-a rasturnat pe linia de tramvai in spatele hotelului Prahova, in urma impactului cu un alt auto. Nu sunt raniti, se circula dirijat pe o banda. Din primele verificari, un alt auto ar fi patruns in intersectie fara a respecta culoarea rosie a semaforului, intrand in coliziune cu autospeciala", precizeaza IPJ Prahova.Masina de politie se deplasa fara semnalele acustice si luminoase in functiune."In urma testarii cu aparatul etilotest a conducatorului autospecialei de Politie, a rezultat ca acesta avea o alcoolemie de 0,31 mg/l alcool pur in aerul expirat. S-a declansat procedura cercetarii prealabile, urmand a se dispune masurile legale", mai anunta IPJ Prahova.