Un politist de la arestul din Brasov, confirmat cu COVID-19. Ce se intampla cu arestatii

Potrivit IPJ Brasov, un politist din cadrul Centrului de Retinere si Arestare Preventiva este confirmat pozitiv cu COVID-19, iar ancheta epidemiologica este in curs de desfasurare, pana in acest moment stabilindu-se ca 12 politisti din cadrul acestei structuri sa intre in izolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile."Activitatea Centrului de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Brasov se desfasoara cu politisti delegati de la alte formatiuni, pentru asigurarea pazei si supravegherii, impreuna cu politisti din cadrul CRAP Brasov.In acest moment, nu sunt semnalate simptome la politistii aflati in izolare la domiciliu si nici la persoanele private de libertate si custodiate, care sunt monitorizate permanent, din punct de vedere medical", au precizat reprezentantii IPJ Brasov.Sursa citata a mentionat ca primirea persoanelor private de libertate de pe raza de competenta, care ar presupune custodierea in CRAP Brasov, se va realiza de catre centrele de retinere si arestare preventiva din judetele limitrofe, in functie de dinamica dispunerii acestora de catre organele judiciare.Totodata, sunt luate masuri constante de dezinfectare a spatiilor din cadrul Centrului de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Brasov.De asemenea, au fost luat masuri de protectie epidemiologica, atat fata de personalul implicat in activitati, cat si fata de persoanele private de libertate.