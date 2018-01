Un politist de la Permise din Prahova a recunoscut ca a luat spaga de peste 50 de ori

Ziare.

El a ajutat zeci de persoane sa inmatriculeze vehicule fara a se prezenta la ghiseu sau fara a astepta sa le vina randul pentru intocmirea actelor. In acelasi dosar, un barbat este cercetat pentru complicitate.Potrivit unui comunicat al DGA, un agent principal de politie care lucra la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor Prahova - Compartimentul Inmatriculare a incheiat cu anchetatorii un acord de recunoastere a vinovatiei pentru savarsirea a 52 de infractiuni de luare de mita.In acelasi dosar de coruptie , un barbat care lucreaza la un birou de redactare a actelor necesare in vederea inmatricularii a recunoscut acuzatiile de complicitate la luare de mita.Prin acordurile de recunoastere a vinovatiei incheiate cu cei doi, se propun pedepse de cate 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare.In urma anchetei, ofiterii Directiei Generale Aticoruptie Prahova au stabilit ca, in perioada februarie-martie 2017, politistul, cu ajutorul barbatului care lucra la biroul de redactat acte, amplasat in apropierea IPJ Prahova, a ajutat zeci de persoane sa inmatriculeze vehicule fara a se prezenta la ghiseu sau fara a astepta sa le vina randul pentru intocmirea actelor.Surse judiciare declarau, la momentul debutului anchetei, ca, in schimbul unor sume de bani, barbatul de la biroul de redactat acte gasea persoane dispuse sa dea mita pentru a nu astepta la rand si trimitea aceste persoane la agentul de politie de la Inmatriculari.Banii erau pusi in dosarul cu documentele necesare inmatricularii vehiculelor. Politistul a primit drept mita 4.011 lei, sustin anchetatorii.