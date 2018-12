Un politist de la Rutiera apare in videoclipul unei manele intitulate "Aici e mafia" (Video)

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Caras-Severin, Dinu Nicorici, a declarat ca se fac verificari pentru a se stabili daca politistul a comis o abatere disciplinara jucand in videoclip. Oamenii legii s-au sesizat, in acest caz, dupa ce videoclipul melodiei "Aici e mafia", interpretata de Florin Mitroi, a aparut pe YouTube, in urma cu doar cateva zile.Politist de la Biroul Rutier din cadrul Politiei Caransebes care apare in imagini este imbracat in civil si potrivit reprezentantilor IPJ Caras-Severin, era in timpul liber in momentul filmarii.Nu este prima oara cand oamenii au legii apar in videoclipuri ale manelistilor. Asa cumv-a informat deja, in luna august cinci jandarmi din Dambovita au fost sanctionati dupa ce au jucat in videocliplul unei manele interpretate de Dani Mocanu , cercetat in 2017 intr-un dosar de proxenetism.