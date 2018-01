Un politist din Arad e cercetat penal dupa ce s-a urcat baut la volan si a lovit cinci masini

Ziare.

Ulterior, politistii au constatat ca soferul consumase bauturi alcoolice.Incidentul rutier a avut loc pe strada Campurilor, din municipiul Arad, mai multi localnici apeland numarul de urgente 112 dupa ce au constatat ca un sofer a pierdut controlul volanului si a lovit cu masina sa cateva autoturisme.Politistii sositi pentru cercetari au constatat ca soferul este un politist local in varsta de 38 de ani, iar acesta consumase bauturi alcoolice."In dreptul imobilului cu nr. 6 a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in coliziune cu cinci autoturisme parcate. In urma testarii cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,5 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conform procedurii, s-a dispus recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Politiei Arad, Claudia Iuga.Soferul lucreaza in cadrul Politiei Locale, care functioneaza in subordinea Primariei Arad, si este cercetat pentru conducere a unui autoturism sub influenta alcoolului.De asemenea, daca proprietarii autoturismelor avariate vor depune plangeri, barbatul va fi cercetat si pentru distrugere din culpa.