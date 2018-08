Un politist din Braila a fost zgariat si lovit cu o piatra in cap in timpul unei interventii

Ziare.

Potrivit IPJ Vrancea, un barbat de 35 de ani, din comuna Gropeni, a solicitat interventia organelor de politie pe raza localitatii Chiscani, sesizand faptul ca un tanar de 23 de ani, din localitate, i-a distrus geamurile autoturismului personal. Totul s-a declansat, se pare, in timpul unui conflict spontan.La fata locului s-a deplasat o patrula formata din trei politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Braila, iar in urma anchetei acestia au constatat ca fapta de distrugere se confirma.La scurt timp, politistii l-au identificat pe tanarul de 23 de ani, care, la vederea politistilor, a inceput sa-i ameninte pe acestia cu moartea, incercand totodata sa-l loveasca cu un obiect ascutit pe unul dintre politisti.Ceilalti doi politisti au procedat la imobilizarea si incatusarea acestuia, iar in timpul procedurii, localnicul l-a lovit cu o piatra in zona capului pe unul dintre cei doi politisti, i-a rupt camasa si l-a zgariat pe corp.In cele din urma, agresorul a fost incatusat. El a fost internat ulterior la Spitalul de Psihiatrie, unde primeste tratament de specialitate.Pe numele sau a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj.Politistul agresat nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.Citeste si despre politistul din Vaslui batut cu ranga de un sofer beat in aceasta saptamana