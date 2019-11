Un politist din Craiova a fost arestat: A facut sex cu o fata de 13 ani si a pozat-o in ipostaze porno

Era divortat

El este acuzat ca a intretinut relatii sexuale cu o fata de 13 ani si a realizat impreuna cu aceasta mai multe fotografii si filmari cu caracter sexual explicit.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, barbatul are 33 de ani.", au precizat reprezentantii IPJ Dolj, citati de News.ro.Potrivit procurorilor DIICOT, politistul isi desfasoara activitatea ca agent in cadrul IPJ DOLJ - Sectiei 5 Politie Craiova, fiind divortat si avand in intretinere un copil minor."In toamna anului 2017, mergand in zona stadionului din Segarcea, in apropierea apartamentului detinut de catre parintii sai, inculpatul Alexandru Ionut Bogdan o cunoaste pe persoana vatamata minora, in acel moment in varsta de 12 ani, eleva la o scoala generala din localitate," arata DIICOT, intr-un comunicat de presa remisConform declaratiilor date, fata i-ar fi cerut o tigara, iar in cadrul discutiilor avute, Alexandru i-ar fi solicitat profilul unei retele de socializare, pentru a putea tine legatura."In perioada urmatoare inculpatul pastreaza legatura cu persoana vatamata prin intermediul messenger-ului sau telefonic, intalnindu-se ori de cate ori se deplasa in localitatea Segarcea, iar dupa cateva luni ajungand sa intretina relatii sexuale.Ulterior, cei doi continua sa intretina relatii sexuale in mod repetat in apartamentul parintilor inculpatului sau in autoturismul sau personal," prezinta faptele anchetatorii.Cu acest prilej, politistul ar fi realizat o serie fisiere foto si video cu caracter sexual explicit, atat reprezentand momentul in care intretineau relatii sexuale, cat si prin fotografierea persoanei vatamate dezbracata, in pozitii cu acelasi caracter sau prin expunerea organelor genitale ale acesteia."De asemenea, inculpatul i-a solicitat realizarea si trimiterea unor fotografii cu acelasi continut.Cu prilejul perchezitiei informatice efectuate in cauza si accesului la adresa de e-mail folosita de inculpat au fost gasite astfel de fisiere foto si video datate februarie-august 2019," acuza DIICOT.La data de 31 octombrie 2019, Tribunalul Dolj a dispus masura arestarii preventive a inculpatului pentru o perioada de 30 de zile.Ancheta este instrumentata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova.Barbatul era angajat din anul 2007 ca agent de ordine publica la Sectia 5 Craiova, iar in prezent acesta si-a incetat raporturile de serviciu cu unitatea din care facea parte, prin depunerea demisiei.Ultima testare psihologica la care acesta a fost supus a avut loc in primavara acestui an, arata Agerpres.