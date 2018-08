Un politist din Iasi a murit in misiune, cand cauta un copil disparut

Ziare.

Politistul, in varsta de 50 de ani, a plecat vineri seara din Iasi cu un autoturism Volkswagen Vento in cautarea unui copil de 10 ani din localitatea Tibana, care fusese dat disparut.Accidentul s-a produs pe soseaua de centura a Iasiului. Masina condusa de politist a intrat intr-o depasire, lovind violent un autoturism Mercedes care venea din sens opus.Politistul a fost ranit grav, fiind transportat de urgenta la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi. El a fost resuscitat, insa ulterior a intrat in stop cardio-respirator si a murit.Soferul celeilalte masini a fost ranit usor.In autoturismul Politiei se afla si un caine de urma, patrupedul nefiind ranit.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Iasi, copilul din Tibana a fost gasit chiar in timp ce politistul iesean se deplasa catre zona respectiva, insa, in momentul in care a fost apelat telefonic de catre colegi, lucratorul aflat in misiune nu a raspuns.Politia Iasi a demarat cercetari pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs accidentul.