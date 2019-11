Un politist din Iasi s-a batut cu un batran de 75 de ani, in curtea unui bloc. De la ce a pornit totul

Ziare.

Ancheta a fost demarata dupa ce in spatiul public au aparut imaginile in care cei doi barbati, unul dintre ei fiind agent de politie, se lovesc reciproc."Avand in vedere imaginile aparute in spatiul public, precizam faptul ca, din primele cercetari efectuate, s-a constatat faptul ca ieri, 29 noiembrie, pe fondul unui conflict spontan, doi barbati s-ar fi lovit reciproc. Ambii au necesitat ingrijiri medicale.De asemenea, conducerea IPJ Iasi a dispus efectuarea de verificari cu privire la incident, urmand ca, in functie de cele constatate, sa fie dispuse masuri legale, iar cercetarile continua pentru stabilirea intregii situatii de fapt", a declarat Ioana Bilea, purtator de cuvant al IPJ Iasi.Surse din randul anchetatorilor sustin ca acest conflict a inceput dupa ce in cursul zilei de vineri un barbat de 75 de ani a fost chemat de vecinii politistului sa sape in gradina. Agentul de politie, care se afla in timpul liber, l-a rugat pe barbat sa se opreasca, insa acesta a refuzat si l-ar fi lovit cu harletul, moment in care politistul a ripostat cu pumnii.Scandalul a fost filmat de vecini si postat pe retelele de socializare.