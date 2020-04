Un politist din Medgidia s-a impuscat in barbie, apoi a sunat la 112

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, vineri seara, a avut loc un incident in urma caruia un agent de politie, de 22 de ani, din cadrul Serviciul Transporturi Feroviare/Transporturi Navale Medgidia (SRPT) a suferit o rana prin impuscare.Astfel, politistul se afla singur in sediul postului de politie, iar la un moment dat s-a impuscat cu pistolul in barbie. El a reusit sa sune la 112, iar un echipaj de ambulanta a sosit la fata locului pentru a-i acorda ingrijiri medicale. Agentul de politie a fost transportat la spital, el fiind constient si stabil.IPJ Constanta a precizat ca ultima testare psihologica a agentului a avut loc inainte de terminarea scolii, in anul 2019.Politistii fac cercetari, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, in vederea stabilirii situatiei de fapt si a imprejurarilor in care s-a produs evenimentul.