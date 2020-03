Un politist din Mures a fost batut de un barbat care nu a vrut sa prezinte motivul pentru care se afla pe strada

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Ludus fac cercetari intr-un dosar de ultraj.Anchetatorii au stabilit ca pe data de 25 martie, un politist local, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, fiind echipat in uniforma, i-a solicitat unui barbat sa ii prezinte declaratia pe propria raspundere prevazuta de Ordonanta militara nr. 3 din 2020 emisa de MAI si sa ii comunice motivul deplasarii pe strada."In urma actelor de agresiune fizica persoana vatamata prezinta leziuni traumatice cauzate prin lovire directa, repetata cu un corp dur, contondent, necesitand pentru vindecare 8 - 9 zile de ingrijiri medicale. Inculpatul se sustrage de la urmarirea penala incercand sa ingreuneze cercetarile in aceasta cauza", se arata in comunicat.Pe numele agresorului, Judecatoria Ludus a emis un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile.