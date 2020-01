Un politist din Targu-Jiu ar putea fi extradat in Germania, unde e acuzat de furt

Ziare.

"Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in executare un mandat european de arestare, pe numele unui barbat, de 35 de ani, din Tg-Jiu", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Miruna Prejbeanu.Potrivit surselor Gorj Domino , autoritatile germane ancheteaza o grupare de romani care a comis mai multe furturi si a emis mandate de arestare pe numele acestora pentru fi extradati in Germania pentru audieri.Politistul de la ordine publica din cadrul IPJ Gorj si-ar fi luat concediu de odihna cateva zile ca sa fie extradat in Germania.Surse judiciare au precizat pentru Mediafax ca politistul ar fi declarat ca este o neintelegere si ca va dovedi ca nu are nicio legatura cu acest caz, iar in zilele la care fac referire anchetatorii ca ar fi fost comis furtul ar fi fost de serviciu.