Un politist din Teleorman a vandut colegilor catuse cu 50 de lei

Agentul sef principal de politie, acuzat ca ar fi vandut catuse politistilor, ar fi achizitionat echipamentele de protectie de la o firma specializata si, ulterior, a indemnat politistii sa le cumpere de la el, in schimbul sumei de 50 de lei. Unul dintre politisti s-a plans Sindicatului Diamantul, ai carui reprezentanti au postat informatia pe pagina de Facebook."Se pare ca IPJ Teleorman a ajuns SRL, au catuse de vanzare. Primit in privat: Azi, noua promotie a fost chemata sa primeasca materialele din dotare. Au primit pistol, au primit baston, au primit spray, iar cand au ajuns la catuse....nu aveau pe stoc, dar cine vrea, poate cumpara cu 50 lei, de la ei, de la IPJ, ca de vanzare aveau", se arata in postarea de pe reteaua de sociliazare.Imediat dupa aparitia informatiei in spatiul public, reprezentantii IPJ Teleorman au inceput cercetarile cu privire la activitatile comerciale desfasurate de gestionarul institutiei. In prezent, acesta este cercetat pentru a se constata in ce masura actiunea lui a fost o abatere disciplinara."Mijloacele de protectie, armamentul, munitia, catusele si spray-ul sunt distribuite gratuit de catre inspectorat pentru desfasurarea activitatilor din teren. Agentul nostru avea in gestiune mijloace de protectie individuala. Nu a dat spre vanzare din cele care erau ale Inspectoratului, pe care le avea in gestiune. El isi procurase contra-cost de la o societate comerciala, nu stim care, acum facem verificari, si le-a vandut colegilor care au venit din promotie.Acum verificam daca a avut catuse in gestiune si nu le-a distribuit, pentru ca el nu trebuia sa desfasoare activitati comerciale in cadrul Inspectoratului", a declarat comisarul sef de politie Iulian Orbesteanu din cadrul IPJ Teleorman.In continuare, IPJ Teleorman evalueaza situatia gestiunii tinute de angajat, pentru a vedea de cata vreme se desfasoara activitati comerciale in depozitul de armament al institutiei.