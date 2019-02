Un politist din Valcea a fost jefuit in propria casa: Hotii i-au furat pistolul si bijuterii

Ziare.

In acest caz exista un cerc de suspecti. Si politistul este anchetat cu privire la modul de pastrare a armamentului.Potrivit Politiei Valcea, in locuinta unui politist din cadrul Sectiei 9 Pietrari ar fi patruns, duminica, persoane necunoscute, de unde ar fi sustras bijuterii si armamentul de serviciu din dotarea politistului."Imediat, au fost mobilizate toate efectivele in vederea efectuarii de cercetari, in cauza existand un cerc de persoane banuite", a transmis luni, Politia Valcea.In ceea ce priveste modul de pastrare a armamentului, in cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Valcea s-a demarat o ancheta interna, mai arata sursa citata.