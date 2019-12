Un politist din Vaslui a fost retinut, dupa ce a incercat sa il convinga pe un martor sa isi schimbe declaratia

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa remis de DIICOT, politistul este acuzat ca a incercat sa determine un martor dintr-un dosar sa-si schimbe declaratia, pentru a-l favoriza pe un coleg politist, arestat preventiv."In cauza exista suspiciunea rezonabila ca, in cursul lunii noiembrie, inculpatul Sirghe Romeo Mihai, agent sef principal de politie in cadrul IPJ Vaslui, in contextul in care in alt dosar, aflat pe rolul DIICOT - BT Vaslui si in care se efectueaza acte de urmarire penala impreuna cu lucratori din cadrul DGA - SJA Vaslui, privind un alt lucrator de politie, fata de care au fost luate masuri preventive, inculpatul a determinat o persoana vatamata sa revina asupra declaratiilor initiale, in scopul impiedicarii tragerii la raspundere penala cu privire la persoana arestata si pentru ingreunarea cercetarilor in respectiva cauza. La data de 5 decembrie, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Vaslui, impreuna cu ofiteri din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Vaslui au pus in executare 3 mandate de perchezitie domiciliara, dintre care unul la sediul unui post de politie din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui si un altul la domiciliul agentului de politie din cadrul acestei institutii", precizeaza sursa citata.In cursul zilei, inculpatul va fi prezentat Tribunalului Vaslui cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.Suportul de specialitate in acest caz a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.